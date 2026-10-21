В Ялте устраняют последствия стихии в троллейбусном парке

В Ялте эвакуируют троллейбусы, расчищают парк и русла рек В Ялте устраняют последствия стихии в троллейбусном парке

Москва21 окт Вести.Подтопленные троллейбусы эвакуируют из парка в Ялте с помощью спецтехники. Одновременно с этим продолжается работа по созданию защитных насыпей, сообщает региональное МЧС.

На территории троллейбусного парка в Ялте проведена эвакуация техники с использованием муниципального транспорта и транспорта спасательных служб, работает инженерная техника: погрузчики, тракторы, экскаваторы, которые расчищают русла реки, вывозят грунт и камни, формируют защитные насыпи говорится в сообщении МЧС

Сейчас в городе развернуто пять участков, где ведутся аварийно‑спасательные работы. Береговую линию укрепляют бетонными плитами и мешками с песком: уже уложено почти 2677 мешков, построено восемь временных дамб общей протяженностью 1 192 метра.

Инженерная техника расчищает русла рек Узень‑Чешме, Гува и Дерикойка, а также территорию троллейбусного парка. Уже вывезено 895 кубометров наносного грунта и камней, расчищено 50 метров русла.

Ранее сообщалось, что специалистам удалось стабилизировать обстановку в Ялте, затопленной после дождей и схода воды с гор.