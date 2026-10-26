Москва26 октВести.В Ялте, где после сильнейших дождей произошли подтопления зданий, продолжаются водооткачивающие работы. Возведено 50 временных дамб, сообщает ГУ МЧС по Крыму в MAX.
В ведомстве отметили, что на большинстве участков наблюдается положительная динамика.
Спасатели непрерывно мониторят обстановку и сооружают временные дамбы, а также перенаправляют воду в русло реки от частных и многоквартирных жилых домов.
С нарастающим итогом освобождены от воды 29 объектов, остаются подтопленными – 8. … Возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 м (использовано 8191 мешков)говорится в публикации
В республиканском главке МЧС подчеркнули, что мониторинг оперативной обстановки, в том числе с применением БПЛА, ведется круглосуточно.
Всего к ликвидации последствий подтопления привлечено 235 специалистов и 46 единиц техники, уточнили в ведомстве.