Полсотни временных дамб возведено в Ялте при водооткачивающих работах В Ялте продолжаются водооткачивающие работы, возведено 50 временных дамб

Москва26 окт Вести.В Ялте, где после сильнейших дождей произошли подтопления зданий, продолжаются водооткачивающие работы. Возведено 50 временных дамб, сообщает ГУ МЧС по Крыму в MAX.

В ведомстве отметили, что на большинстве участков наблюдается положительная динамика.

Спасатели непрерывно мониторят обстановку и сооружают временные дамбы, а также перенаправляют воду в русло реки от частных и многоквартирных жилых домов.

С нарастающим итогом освобождены от воды 29 объектов, остаются подтопленными – 8. … Возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 м (использовано 8191 мешков) говорится в публикации

В республиканском главке МЧС подчеркнули, что мониторинг оперативной обстановки, в том числе с применением БПЛА, ведется круглосуточно.

Всего к ликвидации последствий подтопления привлечено 235 специалистов и 46 единиц техники, уточнили в ведомстве.