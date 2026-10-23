В Крыму продолжаются работы по ликвидации последствий сильных осадков В Крыму ликвидируют последствия непогоды

Москва23 окт Вести.В Крыму продолжают устранять последствия непогоды. Из подтопленных мест эвакуировали 19 человек, в том числе двух детей. В пункте временного размещения сейчас находятся три человека. Об этом сообщает МЧС России.

На месте проведения работ развернуто восемь участков: один в поселке Кореиз, один в Ялте и шесть - в Алупке. В Алупке спасатели укрепляют водоотводные каналы, чтобы предотвратить выход воды на Южнобережное шоссе.

Устанавливаются водозадерживающие преграды, с помощью которых монтируются водоналивные дамбы, а русло стока воды перенаправляется в водосток говорится в сообщении

В районе Кореизского шоссе, бурные потоки воды, спустившиеся по территории "Заповедного Крыма", заполнили асфальтовое покрытие, что затруднило проезд автомобилей и общественного транспорта. После работ, проведенных сотрудниками МЧС России и коммунальных служб, движение по шоссе восстановлено.

Ранее сообщалось, что 19 октября в Ялте выпала двухмесячная норма осадков.