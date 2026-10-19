ИС "Вести" публикует видео из поселка в Крыму, на который обрушились потоки воды

Появилось видео из поселка Кореиз в Крыму, затопленного потоками воды с гор ИС "Вести" публикует видео из поселка в Крыму, на который обрушились потоки воды

Москва19 окт Вести.В поселке Кореиз в Крыму, на который обрушились потоки воды с гор после ливней, продолжают работу спасатели и коммунальные службы. Видео с места появилось в распоряжении информационной службы "Вести".

В населенном пункте зафиксированы подтопления. Проводится расчистка ливневых стоков. На улицах устанавливают преграды и мешки с песком.

Для жителей организован пункт временного размещения, две семьи эвакуированы. Развернут оперативный штаб, которым руководит замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.

Всего в Ялте за последние сутки выпала двухмесячная норма осадков.