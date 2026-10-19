В Ялте за минувшие 24 часа выпала двухмесячная норма осадков

Двухмесячная норма осадков выпала в Ялте за прошедшие сутки В Ялте за минувшие 24 часа выпала двухмесячная норма осадков

Москва19 окт Вести.В городе Ялте за минувшие 24 часа произошло выпадение 2-месячной нормы осадков. Эту информацию передает корреспондент ИС "Вести".

Уточняется, что на портовый город обрушились 98 мм осадков.

Наиболее сильные дожди, до критериев опасных значений, прошли на южном берегу Крыма. За сутки выпало 98 мм заявила замначальника Гидрометцентра Республики Крым Вероника Шенгелай

Вместе с этим, в горах Ай-Петри и вовсе выпало 263 мм.

Это три месячных нормы отметила она

Отмечается, что в ближайшие дни дожди начнут ослабевать до небольших и умеренных.