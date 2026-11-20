Последствия ливней и сильного ветра устраняют в Крыму Сильный ветер повалил деревья в Керчи

Москва20 ноя Вести.Последствия непогоды устраняют в Крыму, сообщил корреспондент ИС "Вести".

В первой половине дня 20 ноября порывы ветра на полуострове достигали 23 м/с. Под таким напором падали деревья.

Дерево упало на троллейбусные линии на улице Маршала Еременко в Керчи. На месте работают городские службы отметил корреспондент

На горе Ай-Петри земля напиталась водой, лужи там превращаются в мини-озера и болота.

Ранее сообщалось, что на улице Халтурина в Ялте обвалилась подпорная стенка. Ближайшие здания не пострадали.