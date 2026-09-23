Шторм в Ялте повалил более 30 деревьев и повредил девять автомобилей

Девять автомобилей повреждены в Ялте из-за сильного ветра Шторм в Ялте повалил более 30 деревьев и повредил девять автомобилей

Москва23 сен Вести.В Ялте устраняют последствия непогоды, в результате которой было повалено более 30 деревьев и повреждены порядка девяти автомобилей, аварийные бригады работают в усиленном режиме. Об этом сообщили в администрации города.

Отмечается, с утра 23 сентября от жителей поступило более 420 обращений.

Зафиксировано 34 заявки на поваленные деревья, пострадали 9 автомобилей... Специалисты "Ялтагорсвет" освобождают электропровода от сломанных ветвей, ищут и устраняют обрывы, проверяют конструкции сказано в сообщении

Аварийные бригады работают в усиленном режиме. Всего задействованы 117 человек и 19 единиц техники.

В администрации Ялты добавили, что работы будут продолжаться до полного устранения последствий непогоды.