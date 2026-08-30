В Новороссийске штормовой ветер повалил деревья на теплотрассу и ЛЭП Упавшие деревья повредили теплотрассу и ЛЭП в Новороссийске

Москва30 авг Вести.В Новороссийске штормовой ветер стал причиной падения деревьев по всему городу, коммунальщики занимаются ликвидацией последствий, среди которых – поврежденные трубы на теплотрассе и обрывы ЛЭП. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Точечные обрывы линий электропередач устраняются. Ночью в Южном внутригородском районе дерево упало на теплотрассу, повредив трубы. После расчистки территории специалисты "Новороссийских тепловых сетей" приступят к восстановлению написал мэр в мессенджере МАХ

По его словам, всего за последние двое суток службы получили 68 заявок, спилено и вывезено уже более 20 упавших деревьев, проводится расчистка тротуаров и проезжей части.