В Анапе ликвидируют последствия шторма Штормовой ветер повалил деревья в Анапе

Москва30 авг Вести.В Анапе штормовой ветер валит деревья и разносит листву, коммунальщики ликвидируют последствия непогоды. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.

Она отметила, что сильный северо-восточный ветер бушует уже второй день подряд.

В связи с чем усилена работа коммунальных служб. Бригады распиливают и вывозят ветки, убирают листву, вручную и с помощью спецтехники очищают тротуары и проезжую часть написала Маслова в мессенджере МАХ

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до завтра. Местных жителей просят не находиться под деревьями и конструкциями и не оставлять там машины.