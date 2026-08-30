В Анапе усилили группировку спасателей на месте природного пожара В Анапе горящий камыш тушат 80 спасателей и 25 единиц техники

Москва30 авг Вести.Группировку спасателей усилили для ликвидации природного пожара в Анапе – сейчас на месте ЧП работают 80 специалистов и 25 единиц техники, тушению мешает сильный ветер. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.

Пожар на плавнях в районе Чембурки произошел 30 августа. Огонь охватил 10 га. Первоначально к тушению были привлечены 17 человек и четыре единицы техники.

Об оперативной обстановке на месте пожара в плавнях: в настоящий момент задействовано 80 спасателей и 25 единиц техники, в том числе болотоходы, развернут оперштаб... Ждем в помощь авиацию, она сможет быть применена, как только будет снят сигнал беспилотной опасности написала Маслова в своем канале MAX

Кроме того, в станице Анапаская вдоль набережной от улиц Суворова до Горной выставлены мониторинговые группы и дежурят пожарные на случай, если огонь будет подходить к домам.

Ликвидация пожара осложняется сильным ветром, который разносит дым. Маслова рекомендовала жителям близлежащих населенных пунктов закрыть окна и без надобности не выходить на улицу.