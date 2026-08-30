Под Анапой возник пожар возле хутора Чембурка Природный пожар под Анапой охватил пять гектаров

Москва30 авг Вести.Около пяти гектаров охватывает площадь активного горения на плавнях возле хутора Чембурка под Анапой. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Пожар произошел днем 30 августа. Огонь уже прошел около 25 гектаров. Возгорание тушат более 70 человек и 29 единиц техники. Как только снимут сигнал беспилотной опасности – привлекут самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8 говорится в сообщении

Ситуация находится на контроле у министра ГО и ЧС Краснодарского края Станислава Камерного — он выехал на место происшествия по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Из‑за пожара временно нельзя проехать по федеральной трассе — от дорожного кольца на Чембурке до развязки возле станицы Анапской. Рядом с хутором Чембурка, микрорайоном Алексеевка и станицей Анапской дежурят специальные группы, которые следят за обстановкой.