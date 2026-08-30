Москва30 авгВести.В Краснодарском крае неподалеку от Анапы произошел пожар. В связи с этим было введено ограничение на движение автотранспорта по федеральной трассе, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.
Уточняется, что возгорание произошло на плавнях в районе Чембурки.
В целях безопасности временно ограничено движение по федеральной трассе от дорожного кольца на Чембурке до развязки вблизи станции Анапскойнаписано в ее канале
Воспламенение распространилось на площадь в 10 га. На месте происшествия тушением занимается 17 человек личного состава и 4 единицы техники.