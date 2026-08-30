Пожар стал причиной ограничения движения автотранспорта на трассе под Анапой

На федеральной трассе у Анапы ограничено движение транспорта из-за пожара Пожар стал причиной ограничения движения автотранспорта на трассе под Анапой

Москва30 авг Вести.В Краснодарском крае неподалеку от Анапы произошел пожар. В связи с этим было введено ограничение на движение автотранспорта по федеральной трассе, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.

Уточняется, что возгорание произошло на плавнях в районе Чембурки.

В целях безопасности временно ограничено движение по федеральной трассе от дорожного кольца на Чембурке до развязки вблизи станции Анапской написано в ее канале

Воспламенение распространилось на площадь в 10 га. На месте происшествия тушением занимается 17 человек личного состава и 4 единицы техники.