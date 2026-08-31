В Анапе продолжается тушение природного пожара Власти: продолжается ликвидация природного пожара в Анапе

Москва31 авг Вести.В Анапе продолжается ликвидация природного пожара, его площадь составляет 0,5 га, сообщается в MAX-канале мэрии города.

Тушение пожара продолжается. Площадь активного горения составляет 0,5 га, пожару присвоен 4 ранг отмечается в сообщении

Огонь подошел близко к домам на пер. Дальнем Алексеевского микрорайона. Там работает оперативный штаб. В ст. Анапской и в Алексеевке продолжают контролировать обстановку спасатели и мониторинговые группы.

В ликвидации горения задействованы 107 человек личного состава и 29 единиц техники.