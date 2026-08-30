Москва30 авгВести.Власти Анапы усиливают спасательные расчеты на улицах населенных пунктов, где огонь близко подошел к жилой застройке. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в своем канале MAX.
Усиливаем спасательные расчеты на улицах, где огонь близко подошел к жилой застройке. Это ул. Набережная в станице Анапской, ул. Озерная в хуторе Чембурке, ул. Северная и ул. Родниковая в мкрн Алексеевскийнаписала мэр
Сейчас на местах находятся сотрудники МЧС и полиции. Обеспечен подвоз воды и задействована техника "Водоканала". Прибыла помощь из соседних муниципалитетов.
Площадь активного горения составляет 5 гектаров, добавил Маслова.
Пожар произошел днем 30 августа. Возгорание тушат более 70 человек и 29 единиц техники. Из‑за пожара временно перекрыт участок федеральной трассы.