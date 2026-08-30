Пожар в Анапе приблизился к жилой застройке

Природный пожар приблизился к жилой застройке в Анапе Пожар в Анапе приблизился к жилой застройке

Москва30 авг Вести.Власти Анапы усиливают спасательные расчеты на улицах населенных пунктов, где огонь близко подошел к жилой застройке. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в своем канале MAX.

Усиливаем спасательные расчеты на улицах, где огонь близко подошел к жилой застройке. Это ул. Набережная в станице Анапской, ул. Озерная в хуторе Чембурке, ул. Северная и ул. Родниковая в мкрн Алексеевский написала мэр

Сейчас на местах находятся сотрудники МЧС и полиции. Обеспечен подвоз воды и задействована техника "Водоканала". Прибыла помощь из соседних муниципалитетов.

Площадь активного горения составляет 5 гектаров, добавил Маслова.

Пожар произошел днем 30 августа. Возгорание тушат более 70 человек и 29 единиц техники. Из‑за пожара временно перекрыт участок федеральной трассы.