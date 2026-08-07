Москва7 авг Вести.Смоленск 6 августа пережил волну экстремальных погодных условий – в городе прошел смерч, а порывы ветра достигали скорости 18 м/с. Об этом ИС "Вести" рассказал глава города Смоленска Александр Новиков.

По его словам, из-за непогоды произошли точечные отключения электроэнергии, повалены деревья, подтопленные участки дорог.

У нас 48 заявок на деревья – это те, которые поступили по городским территориям, по дворам, не считая то, что происходит сейчас еще в парковых и лесопарковых зонах. Помимо этого, также специалистами "Зеленстроя" обследуется. Соответственно, на момент предупреждения от МЧС у нас все наши службы были переведены в усиленный режим готовности, организовано оперативное круглосуточное дежурство, которое продолжается и в настоящее время. Отключения электроэнергии, не масссовые, точечные - тоже порядка 50 заявок было. Произошло кратковременное отключение Верхнеясенного водозабора – водоснабжение восстановлено. И сейчас ввиду отключения электроэнергии произошло отключение Бабьегорского водозабора. Помимо этого, во время обильных осадков произошли точечные подтопления дорог сообщил Новиков

Ситуация, по словам главы населенного пункта, находится под контролем. Для устранения последствий задействовано 15 человек, около 20 единиц техники, рассказал Новиков.

Треть заявок (по расчистке улиц от веток и деревьев – прим. ред.) была отработана. То есть у нас к началу ночи было 27 заявок - вот за ночь сейчас они прибавились, потому что люди начали выходить на работу, смотреть. Соответственно, треть мы убрали – с 27. Даже не треть, больше, почти половина. 14 заявок было отработано. Соответственно, работы продолжаются. Некоторые работы были осложнены тем, что деревья упали на провода линии электроснабжения... У нас еще работают бригады городской управляющей компании, которые также во дворах производят распилку деревьев. Соответственно, наблюдают за состоянием домов. В первую очередь, конечно же, это протечки кровли. К счастью, массовых протечек нет. У нас три [таких] заявки поступило, все они отработаны за предыдущий период, за вчерашний день, все отработаны сказал он

Глава Смоленска сообщил, что режим повышенной готовности продолжит действовать в городе.

Находимся в режиме повышенной готовности до полного устранения всех последствий этих неблагоприятных метеорологических условий. К сожалению, как мы писали, непогода принесла нам две человеческие жертвы – это ребенок и женщина, которые пострадали на территории парка Соловьиная Роща и парка Лопатинский сад добавил Новиков

Глава города обратился к населению и призвал в случае ухудшения погоды не искать укрытия под деревьями, а также избегать легковозводимых конструкций.