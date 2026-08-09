Москва9 авгВести.Сотрудники МЧС России, энергетики и коммунальщики ликвидируют последствия разгулявшейся непогоды в Татарстане, сообщает региональное управление чрезвычайного ведомства в мессенджере MAX.
По состоянию на 18.00 9 августа, после сильных дождей и ливней с ветром, порывы которого достигали 24 метров в секунду, в разных районах Татарстана повалены 23 дерева, в Камско-Устьинском и Апастовском районах подтоплены дороги, в поселке Апастово – девять участков и два жилых дома. В поселке Куштово Апастовского района размыло дорожное покрытие моста.
Пожарные ПСЧ-106 оказали помощь в эвакуации из подтопленного дома через окно пожилой женщине с домашним питомцем (собакой)отмечается в публикации
В Лениногорском и Бугульминском районах ураганным ветром сорвало крыши с трех жилых домов, надворных построек и магазина, при этом был поврежден автомобиль.
Никто из людей не пострадал.
В Апастовском, Бугульминском, Камско-Устьинском и Лениногорском районах Татарстана часть населенных пунктов осталась без электроэнергии.