В Татарстане устраняют последствия ливней с ураганным ветром

В Татарстане ураганом повалило деревья, сорвало крыши с домов, оборвало провода В Татарстане устраняют последствия ливней с ураганным ветром

Москва9 авг Вести.Сотрудники МЧС России, энергетики и коммунальщики ликвидируют последствия разгулявшейся непогоды в Татарстане, сообщает региональное управление чрезвычайного ведомства в мессенджере MAX.

По состоянию на 18.00 9 августа, после сильных дождей и ливней с ветром, порывы которого достигали 24 метров в секунду, в разных районах Татарстана повалены 23 дерева, в Камско-Устьинском и Апастовском районах подтоплены дороги, в поселке Апастово – девять участков и два жилых дома. В поселке Куштово Апастовского района размыло дорожное покрытие моста.

Пожарные ПСЧ-106 оказали помощь в эвакуации из подтопленного дома через окно пожилой женщине с домашним питомцем (собакой) отмечается в публикации

В Лениногорском и Бугульминском районах ураганным ветром сорвало крыши с трех жилых домов, надворных построек и магазина, при этом был поврежден автомобиль.

Никто из людей не пострадал.

В Апастовском, Бугульминском, Камско-Устьинском и Лениногорском районах Татарстана часть населенных пунктов осталась без электроэнергии.