В Татарстане 5,5 тысячи жителей в 2 тысячах домов остались без электричества

Из-за урагана в Татарстане произошло массовое отключение электричества В Татарстане 5,5 тысячи жителей в 2 тысячах домов остались без электричества

Москва10 авг Вести.Свыше 2 тысяч домовладений остались без света из-за непогоды в Республике Татарстан, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.

Частичные адресные отключения электроэнергии зафиксированы в 51 населенном пункте. Без электричества временно остались 2299 домов, в которых проживают 5493 человека, включая 917 детей написали в ведомстве

Там также отметили, что работники коммунальных служб работают над устранением последствий стихии.

Ранее сообщалось, что после сильных дождей и ливней с ветром, порывы которого достигали 24 метров в секунду, в разных районах Татарстана повалены 23 дерева, в Камско-Устьинском и Апастовском районах подтоплены дороги, в поселке Апастово – девять участков и два жилых дома. В поселке Куштово Апастовского района размыло дорожное покрытие моста. В Лениногорском и Бугульминском районах ураганным ветром сорвало крыши с трех жилых домов, надворных построек и магазина, при этом был поврежден автомобиль.

Началось затопление Юрьевских пещер в Камско‑Устьинском районе. Находившейся там туристической группе из 10 человек удалось выбраться самостоятельно.