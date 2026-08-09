Туристам удалось выбраться из подтопленных Юрьевских пещер в Татарстане

В Татарстане подтопило Юрьевские пещеры, где в тот момент находились 10 туристов Туристам удалось выбраться из подтопленных Юрьевских пещер в Татарстане

Москва9 авг Вести.В Татарстане началось затопление Юрьевских пещер в Камско‑Устьинском районе. Находившейся там туристической группе из 10 человек удалось выбраться самостоятельно, сообщает республиканское управление МЧС России в мессенджере MAX.

Пещеры начало затапливать из-за сильного ливня, который прошел днем 9 августа. Кроме того, вход стали заваливать стволы деревьев, принесенные бурным потоком.

Внутри подземного пространства находились десять человек – к сожалению, группа не регистрировалась в МЧС России, поэтому о происшествии стало известно уже после того, как опасность стала реальной отмечается в публикации

К месту незамедлительно выдвинулись пожарные, спасатели, а также сотрудники МВД и бригада скорой помощи.

Специалисты готовились эвакуировать туристов, однако они благополучно выбрались на поверхность самостоятельно. Никто не пострадал.