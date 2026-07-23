В Алтайском крае ураган повредил 152 крыши в двух селах

В Краснощековском районе Алтайского края из-за урагана пострадали 152 крыши В Алтайском крае ураган повредил 152 крыши в двух селах

Москва23 июл Вести.В Алтайском крае спасатели продолжают ликвидацию последствий урагана, обрушившегося на Краснощековский район. В результате удара стихии повреждено 152 крыши зданий в селах Краснощеково и Маралиха. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.

Группировка работает в Краснощековском районе, где порывы ветра достигали более 40 метров в секунду. Рабочими группами муниципалитетов выявлено повреждение 152 кровель объектов различного назначения в Краснощеково и Маралихе говорится в публикации

Отмечается, что в этих населенных пунктах введен режим чрезвычайной ситуации.

Спасатели убирают поваленные деревья с дорог, дворов и крыш, вывозят распиленные деревья и ветки.

Особое внимание при оказании помощи уделяется многодетным семьям, пожилым и социально незащищенным людям.

В ликвидации задействованы аэромобильная группировка МЧС, спасатели регионального управления ГОЧС и оперативная группа с беспилотниками для мониторинга.

На базе Главного управления МЧС по Алтайскому краю работает оперативный штаб. Ситуация находится на постоянном контроле правительства региона.