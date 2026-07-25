В Крыму из-за схода селевых потоков пострадали пять домов и санаторий в Симеизе

В Симеизе из-за селей повреждены дома и санаторий, ведутся работы В Крыму из-за схода селевых потоков пострадали пять домов и санаторий в Симеизе

Москва25 июл Вести.В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма уже второй день устраняют последствия схода селевых потоков. Из-за схода грунта пострадали пять частных домов на улице Баранова и один из санаториев поселка. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в мессенджере MAX.

Выехала в Симеиз - к общеизвестным сложностям здесь добавился сход селевых потоков. Посетила пострадавшие дома на ул. Баранова (таких пять)… Серьезно пострадал и один из санаториев поселка написала Янина Павленко

Отмечается, что грязевые потоки повредили придомовые территории и дорогу – протяженность заваленного участка составила 50 метров.

Представители местных властей работают на местах: они помогают жителям оформлять документы и принимать заявления на компенсацию.

Улицу пока не расчистили. Местные жители выносят из пострадавших домов испорченное имущество. Утром 26 июля здесь пройдет уборка территории.

Ремонтники в круглосуточном режиме работают над восстановлением энергоснабжения. В Ялте увеличили количество центров помощи населению, в том числе в Береговом, Оползневом, Понизовке и Симеизе.

Павленко поблагодарила отдыхающих, которые помогают устранять последствия. Власти пообещали всестороннюю поддержку пострадавшим.