Москва25 июлВести.В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма уже второй день устраняют последствия схода селевых потоков. Из-за схода грунта пострадали пять частных домов на улице Баранова и один из санаториев поселка. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в мессенджере MAX.
Выехала в Симеиз - к общеизвестным сложностям здесь добавился сход селевых потоков. Посетила пострадавшие дома на ул. Баранова (таких пять)… Серьезно пострадал и один из санаториев поселканаписала Янина Павленко
Отмечается, что грязевые потоки повредили придомовые территории и дорогу – протяженность заваленного участка составила 50 метров.
Представители местных властей работают на местах: они помогают жителям оформлять документы и принимать заявления на компенсацию.
Улицу пока не расчистили. Местные жители выносят из пострадавших домов испорченное имущество. Утром 26 июля здесь пройдет уборка территории.
Ремонтники в круглосуточном режиме работают над восстановлением энергоснабжения. В Ялте увеличили количество центров помощи населению, в том числе в Береговом, Оползневом, Понизовке и Симеизе.
Павленко поблагодарила отдыхающих, которые помогают устранять последствия. Власти пообещали всестороннюю поддержку пострадавшим.