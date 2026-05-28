В Ялте обрушилась подпорная стена реки Дерекойка у подземного перехода Власти Ялты готовят капремонт обвалившейся подподрной стены реки Дерекойка

Москва28 мая Вести.В Ялте обрушилась подпорная стена реки Дерекойка (Быстрая) в районе подземного перехода от сквера Шевченко к Овощному рынку. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Олефиренко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что план капитального ремонта уже обсудили на техническом совете.

Провели заседание технического совета по вопросу капремонта обвалившейся подпорной стены реки Дерекойка (Быстрая) в районе подземного перехода от сквера Шевченко к Овощному рынку написал Сергей Олефиренко

Предварительно было проведено обследование с фотофиксацией. На заседании присутствовали руководители ресурсных организаций, которым предстоит участвовать в ремонтных работах.

На период работ будет подготовлена временная схема движения транспорта.

Все данные планируется обобщить при разработке предпроектных решений, дополнить результатами планируемых изысканий, после чего документация вновь будет согласована.

Замглавы администрации пообещал сообщить о старте работ дополнительно.