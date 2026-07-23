Москва23 июлВести.Ливень спровоцировал сход селя на трассе Ялта – Севастополь неподалеку от Симеиза, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.
Дорожники убирают грязевые массы с проезжей части, ведется работа по восстановлению движения.
На помощь для ликвидации последствий направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и ГКУ РК "Крым-спас"говорится в заявлении ведомства в MAX
По данным ведомства, в поселке Симеиз подтопило четыре частных дома, в Ялте фиксируется подтопление частного домовладения и цокольного этажа многоквартирного жилого здания. Кроме того, вода проникла на первый этаж здания в санатории "Симеиз".
В МЧС отметили, что за время действия штормового предупреждения в городском округе Ялта выпал 21 миллиметр осадков.