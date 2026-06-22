В 33 км от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,7

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в 33 км от Севастополя В 33 км от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,7

Москва22 июн Вести.Утром 22 июня в море у берегов Крымского полуострова зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7, передает ТАСС.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагается в 33 километрах от Севастополя.

Землетрясение произошло в 07.11 мск в море южнее Севастополя на глубине 35 км говорится в сообщении

За последние сто лет в Крыму фиксировались серьезные толчки магнитудой от 5 до 7. Самое сильное произошло в сентябре 1927 года в районе Ялты.

Тогда, согласно ряду источников, магнитуда достигала 9 баллов, в городе было разрушено больше 70% построек, отмечает агентство.