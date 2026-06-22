Москва22 июнВести.В Черном море у побережья Севастополя за последние сутки зафиксировали 19 землетрясений, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.
Магнитуда сейсмособытий составляла от 1.0 до 4.4. Четыре из них ощущались в городе.
За сегодня зафиксировано 19 землетрясений… в Черном море, на удалении 30 километров от Севастополясказала Бондарь
По данным ученого, последний подземный толчок зарегистрировали в 21.18 московского времени 22 июня. Его магнитуда составила 3.0.
В середине дня замдиректора института сообщала о десяти землетрясениях в акватории Черного моря неподалеку от Севастополя.