У берегов Севастополя за сутки произошло 19 землетрясений

В Черном море у Севастополя насчитали 19 землетрясений, 4 из них были ощутимы У берегов Севастополя за сутки произошло 19 землетрясений

Москва22 июн Вести.В Черном море у побережья Севастополя за последние сутки зафиксировали 19 землетрясений, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.

Магнитуда сейсмособытий составляла от 1.0 до 4.4. Четыре из них ощущались в городе.

За сегодня зафиксировано 19 землетрясений… в Черном море, на удалении 30 километров от Севастополя сказала Бондарь

По данным ученого, последний подземный толчок зарегистрировали в 21.18 московского времени 22 июня. Его магнитуда составила 3.0.

В середине дня замдиректора института сообщала о десяти землетрясениях в акватории Черного моря неподалеку от Севастополя.