Сейсмолог Любушин: землетрясения в Крыму могли быть форшоками

Сейсмолог: землетрясения в Крыму могли быть предвестниками более сильного Сейсмолог Любушин: землетрясения в Крыму могли быть форшоками

Москва22 июн Вести.Землетрясения, которые были зафиксированы в Крыму 22 июня, могут быть форшоками – серией небольших подземных толчков, предшествующих более сильному землетрясению. Об этом заявил сейсмолог Института Физики Земли Российской академии наук Алексей Любушкин.

По его словам, которые приводит kp.ru, такое природное явление достаточно редкое и маловероятное.

Не исключено, что нынешние сотрясения в Крыму представляют собой так называемые форшоки сказал Любушкин

Эксперт уточнил, что это редкое явление. Он добавил, что гораздо чаще возникают афтершоки – более слабые толчки, порожденные сильным.

Утром 22 июня сообщалось, что у берегов Севастополя произошли семь землетрясений. В 08:48 по московскому времени зафиксировали подземные точки, магнитудой 4,4.