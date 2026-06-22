Москва22 июнВести.Десятое за день землетрясение произошло в акватории Черного моря, недалеко от Севастополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марину Бондарь.
По ее словам, последнее сейсмособытие произошло в 14.07 по московскому времени, его магнитуда составила 4.1.
Зафиксировано уже десятое землетрясение за сегодня. Три из них были ощутимыецитирует Бондарь агентство
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром в Черном море произошли сразу семь землетрясений, и два из них были ощутимыми.