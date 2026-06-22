У берегов Севастополя произошло десятое за день землетрясение

Десятое за день землетрясение зафиксировали вблизи Севастополя У берегов Севастополя произошло десятое за день землетрясение

Москва22 июн Вести.Десятое за день землетрясение произошло в акватории Черного моря, недалеко от Севастополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марину Бондарь.

По ее словам, последнее сейсмособытие произошло в 14.07 по московскому времени, его магнитуда составила 4.1.

Зафиксировано уже десятое землетрясение за сегодня. Три из них были ощутимые цитирует Бондарь агентство

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром в Черном море произошли сразу семь землетрясений, и два из них были ощутимыми.