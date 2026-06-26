Москва26 июнВести.С 22 июня у берегов Севастополя было зафиксировано 25 землетрясений с одним очагом, расположенном на расстоянии 15 км от мыса Фиолент на глубине 5 км. Об этом сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь в беседе с ТАСС.
Эксперт отметила, что после 22 июня наблюдалась слабая сейсмическая активность 23, 24, 25 числа.
Расчетная интенсивность в эпицентре самого сильного из четырех ощутимых землетрясений составила пять с половиной балловотмечается в сообщении
В Севастополе землетрясение ощущалось на 3,5 балла.
На данный момент это уже угасающая сейсмическая активность, но это не 100% вероятность.