25 землетрясений произошло в Севастополе с начала недели

С начала недели в Севастополе зафиксировано 25 землетрясений 25 землетрясений произошло в Севастополе с начала недели

Москва26 июн Вести.С 22 июня у берегов Севастополя было зафиксировано 25 землетрясений с одним очагом, расположенном на расстоянии 15 км от мыса Фиолент на глубине 5 км. Об этом сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь в беседе с ТАСС.

Эксперт отметила, что после 22 июня наблюдалась слабая сейсмическая активность 23, 24, 25 числа.

Расчетная интенсивность в эпицентре самого сильного из четырех ощутимых землетрясений составила пять с половиной баллов отмечается в сообщении

В Севастополе землетрясение ощущалось на 3,5 балла.

На данный момент это уже угасающая сейсмическая активность, но это не 100% вероятность.