Москва29 мая Вести.Сейсмическая обстановка в Камчатском крае стабилизировалась на среднем уровне. Об этом сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции (по состоянию на 27 мая 2026 г.) – фоновый средний… говорится в канале службы в мессенджере MAX

Ученые обратили внимание, что за последнюю неделю было зафиксировано одно значимое сейсмособытие 25 мая, когда в районе мыса Шипунский произошло землетрясение с магнитудой 5.2, которое ощущалось, в том числе, в Вилючинске силой 3–4 балла и Петропавловске-Камчатском – 2–3 балла.