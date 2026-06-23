Эксперт Морозов: афтершоки у берегов Севастополя могут длиться несколько недель

Эксперт рассказал об афтершоках землетрясений у берегов Севастополя Эксперт Морозов: афтершоки у берегов Севастополя могут длиться несколько недель

Москва23 июн Вести.Афтершоки землетрясений, произошедших в Черном море у берегов Севастополя в понедельник, 22 июня, могут продолжаться от нескольких дней до нескольких недель, сообщил ТАСС со ссылкой на главного научного сотрудника лаборатории сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктора технических наук Алексея Морозова.

Для землетрясений магнитудой около 4.4 характерно формирование целых серий повторных толчков-афтершоков, которые могут продолжаться от нескольких дней до нескольких недель. В условиях морской акватории, при плотной сети сейсмических станций фиксируется большое число слабых афтершоков, большинство из которых не ощущается населением и выявляются исключительно инструментально отметил ученый

Он также уточнил, что сейсмособытия с такой магнитудой для черноморского региона типичны и происходят регулярно.