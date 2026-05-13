У берегов Камчатки за сутки зарегистрированы 4 афтершока магнитудой до 4,8

Москва13 мая Вести.Афтершоки, до сих пор продолжающиеся после мощного землетрясения 30 июля 2025 года, не прекращаются у восточного побережья Камчатки. За минувшие сутки зафиксированы 4 наиболее заметных подземных толчка, сообщает главное управление МЧС России по региону.

За сутки зарегистрированы 4 неощущаемых афтершока магнитудой от 3,8 до 4,8 отмечается в сообщении

Мжду тем сутками ранее у берегов полуострова произошел лишь один неощущаемый афтершок.

30 июля 2025 года у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Жители населенных пунктов края ощутили подземные толчки силой до 8 баллов, объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки началась серия афтершоков, которые со временем постепенно ослабевают.