Москва13 маяВести.Афтершоки, до сих пор продолжающиеся после мощного землетрясения 30 июля 2025 года, не прекращаются у восточного побережья Камчатки. За минувшие сутки зафиксированы 4 наиболее заметных подземных толчка, сообщает главное управление МЧС России по региону.
За сутки зарегистрированы 4 неощущаемых афтершока магнитудой от 3,8 до 4,8отмечается в сообщении
Мжду тем сутками ранее у берегов полуострова произошел лишь один неощущаемый афтершок.
30 июля 2025 года у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Жители населенных пунктов края ощутили подземные толчки силой до 8 баллов, объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки началась серия афтершоков, которые со временем постепенно ослабевают.