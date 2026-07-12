Москва12 июлВести.Серия микроземлетрясений зафиксирована в Мраморном море, следующая неделя станет решающей, чтобы оценить возможность подземных толчков в районе Стамбула, заявил турецкий сейсмолог, профессор Осман Бекташ.
Он отметил, что в центральной части моря произошла серия микроземлетрясений на глубине 6-9 километров магнитудой меньше 3,5.
Само по себе это не предвестник крупного землетрясения, однако за этим следует внимательно следить… Одним из важнейших показателей с научной точки зрения станет то, вызовет ли этот кластер землетрясение магнитудой 4+ в ближайшие три-семь днейсказал Бекташ турецкой газете Economim
По его словам, толчки в Мраморном море свидетельствуют, что там происходит перераспределение напряжения на участке разлома.
Он добавил, что события могут развиваться по нескольким сценариям, и разрушительное землетрясение магнитудой выше 7 – это только один из возможных вариантов.
В апреле 2025 года в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2, пострадал 151 человек.