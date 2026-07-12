Следующую неделю назвали ключевой для прогноза землетрясения в Стамбуле Ученый Бекташ: следующие дни критически важны в вопросе землетрясения в Стамбуле

Москва12 июл Вести.Серия микроземлетрясений зафиксирована в Мраморном море, следующая неделя станет решающей, чтобы оценить возможность подземных толчков в районе Стамбула, заявил турецкий сейсмолог, профессор Осман Бекташ.

Он отметил, что в центральной части моря произошла серия микроземлетрясений на глубине 6-9 километров магнитудой меньше 3,5.

Само по себе это не предвестник крупного землетрясения, однако за этим следует внимательно следить… Одним из важнейших показателей с научной точки зрения станет то, вызовет ли этот кластер землетрясение магнитудой 4+ в ближайшие три-семь дней сказал Бекташ турецкой газете Economim

По его словам, толчки в Мраморном море свидетельствуют, что там происходит перераспределение напряжения на участке разлома.

Он добавил, что события могут развиваться по нескольким сценариям, и разрушительное землетрясение магнитудой выше 7 – это только один из возможных вариантов.

В апреле 2025 года в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2, пострадал 151 человек.