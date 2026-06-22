Москва22 июнВести.По оперативным данным Крымской сейсмической сети, ранним утром 22 июня в Черном море произошли семь землетрясений, написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в мессенджере MAX.
Два из них были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками, отметил он.
Одно магнитудой 3,7 произошло в 06.14 на расстоянии около 26 км от Севастополя, второе магнитудой 4,4 – в 08.48 в 30 км от города.
Сегодня утром в Черном море произошли семь землетрясений. … Не исключена вероятность повторных толчковговорится в публикации
По сведениям Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали, отметил Развожаев.
Губернатор призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.