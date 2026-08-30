Лесной пожар продолжают тушить в горах Ялты В горах Ялты продолжают тушить крупный лесной пожар

Москва30 авг Вести.Спасатели продолжают бороться с пожаром в горно-лесистой местности в Ялте в условиях порывистого ветра. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

На месте пожара прогнозируется ветер с порывами до 13 м/с.

Силы и средства сводной группировки продолжают работу по ликвидации пожара в горно-лесной местности южного берега Крыма. На месте прогнозируется юго-восточный ветер, в порывах до 13 м/с, действует 5 класс пожарной опасности говорится в сообщении

Отмечается, что погодные условия осложняют борьбу с пожаром. Кроме того, существует вероятность распространения огня на уже пройденных участках.

Проводится окарауливание территории.

Пожар в Ялте возник 19 августа, его общая площадь составила 50 гектаров.