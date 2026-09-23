В Крыму из-за непогоды без света остались жители 13 населенных пунктов

В Крыму из-за ветра и сильных ливней обесточены 13 населенных пунктов В Крыму из-за непогоды без света остались жители 13 населенных пунктов

Москва23 сен Вести.В Крыму из-за штормового ветра и сильных ливней без света остались жители 13 населенных пунктов в двух районах. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

В результате прохождения штормового предупреждения на территории 2-х муниципальных образований (МО Алушта, Бахчисарайский район) в 13-ти населенных пунктах зарегистрировано отключение электроэнергии говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На местах находятся аварийные бригады, ведется мониторинг ситуации. На базе главка функционирует оперативных штаб по устранению последствий непогоды.

Как рассказали в правительстве Севастополя, все службы работают в усиленном режиме, ливневые канализации очищаются, в том числе вручную. Из-за разгула стихии увеличен интервал движения общественного транспорта.