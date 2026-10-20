В Крыму через 24 часа должна улучшиться погода После разрушительных ливней в Крыму ждут улучшения погоды

Москва20 окт Вести.После продолжительных и сильных осадков в Крыму наконец-то улучшается погода, окончательно она наладится через 24 часа. В Ялте в среду местами возможен небольшой дождь и до +19. В четверг и пятницу откроется "окно" погоды - будет солнечно и сухо и до 20 тепла, передает ИС "Вести".

Пока же в Крыму продолжают устранять последствия колоссальных по силе ливней. В Ялте вышедшая из берегов река Гува разрушила подпорную стенку на территории троллейбусного парка. В результате несколько троллейбусов оказались затоплены.

Самая сложная ситуация сохраняется в поселке Кореиз, который продолжают заливать потоки воды со склонов горы Ай-Петри, где зафиксирован исторический максимум по количеству выпавших осадков - 509 миллиметров.