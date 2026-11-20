Москва20 нояВести.Прокуратура начала проверку после обрушения части подпорной стены и дорожного полотна на улице Халтурина в Ялте, сообщили в надзорном ведомстве Крыма.
В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании объектаговорится в сообщении
Инцидент произошел утром 20 ноября из-за обильных осадков. В результате был частично засыпан двор и фасад расположенного рядом малоэтажного жилого дома, никто не пострадал. Временно перекрыто движение на участке от здания архива до Психоневрологического диспансера.