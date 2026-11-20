После обрушения части подпорной стены в Ялте организована проверка

Прокуратура начала проверку после обрушения части подпорной стены в Ялте После обрушения части подпорной стены в Ялте организована проверка

Москва20 ноя Вести.Прокуратура начала проверку после обрушения части подпорной стены и дорожного полотна на улице Халтурина в Ялте, сообщили в надзорном ведомстве Крыма.

В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании объекта говорится в сообщении

Инцидент произошел утром 20 ноября из-за обильных осадков. В результате был частично засыпан двор и фасад расположенного рядом малоэтажного жилого дома, никто не пострадал. Временно перекрыто движение на участке от здания архива до Психоневрологического диспансера.