В затопленной Ялте обрушилась подпорная стена в Пионерском парке Фрагмент стены обрушился в Пионерском парке Ялты

Москва21 окт Вести.В Пионерском парке Ялты обрушилась часть подпорной стены, сообщает корреспондент информационной службы "Вести".

По словам местных жителей, рухнула как новая кладка, возведенная в 2025 году, так и старая часть сооружения. Также в воде оказались деревья.

В городе продолжают ликвидировать последствия подтопления, начавшегося после обильных осадков и схода воды с гор. В городе действует режим ЧС. В зоне подтопления оказались троллейбусный парк и крокодиляриум.

Как заявили в ГУ МЧС России по Республике Крым, специалистам удалось стабилизировать ситуацию.