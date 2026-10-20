Еду передают по веревкам: появилось видео работы спасателей в затопленной Ялте ИС "Вести" публикует видео работы спасателей в затопленной Ялте

Москва20 окт Вести.В Ялте, затопленной после дождей и схода воды с гор, продолжаются работы по ликвидации последствий разгула стихии. На местах находятся сотрудники МЧС, "Крым-СПАС" и коммунальных служб. Мероприятия ведутся круглосуточно.

В распоряжении информационной службы "Вести" появились кадры, на которых спасатели с помощью веревки передают коробку с едой коллегам, находящимся на другой стороне заполненной водой улицы.

Также в зоне затопления оказался троллейбусный парк, транспорт, до которого не добралась стихия, перемещают на сухую стоянку. Возводится дамба, провода поднимают как можно выше.

Объявлен режим ЧС. Часть жителей пришлось эвакуировать, для людей оборудован пункт временного размещения.