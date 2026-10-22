Из-за подъема уровня реки подтоплен историко-литературный музей в Ялте Из-за подъема уровня реки подтоплен подвал историко-литературного музея в Ялте

Москва22 окт Вести.Из-за подъема уровня реки вода попала в подвал Ялтинского историко-литературного музея — продолжается устранение последствий подтоплений. Об этом рассказала замглавы администрации города Светлана Шевченко.

Отмечу действия служб на территории Ялтинского историко-литературного музея. Из-за подъёма уровня реки вода попала в подвальное помещение здания. Сотрудники "Водоканала" работали там с 19 часов до полуночи и откачали основной объем уже в первый день. На следующий день устранили и оставшуюся воду. Это особенно важный объект: непосредственно над подвалом находится фондохранилище написала она в своем канале в мессенджере МАХ

По словам чиновницы, 22 октября продолжается просушка стен специальной тепловой «пушкой», при этом музей работает, а все музейные ценности в полной сохранности.

Также последствия разгула непогоды продолжают устранять в Ялте, Алупке, Гурзуфе, Партизанском и других населенных пунктах.

Шевченко заявила, что ситуация остается сложной, поэтому ликвидация последствий продолжается в круглосуточном режиме.

19 октября стало известно, что в Ялте за сутки выпала 2-месячная норма осадков. Позднее там ввели режим ЧС. Часть местных жителей была эвакуирована, для них развернут пункт временного размещения.