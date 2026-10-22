Москва22 окт Вести.В распоряжении ИС "Вести" оказались кадры затопленной центральной улицы Алупки в Республике Крым.

Силы МЧС, предприятия сферы ЖКХ и волонтеры круглосуточно работают на месте: укрепляют береговые линии, расчищают русла рек от камней и крупного мусора. Для защиты критически важных объектов возводятся временные дамбы из мешков с песком. Задействована тяжелая техника … Силы и техника распределяются в зависимости от обстановки. Работы продолжаются и будут вестись и в ночное время написала замглавы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в мессенджере МАХ

19 октября стало известно, что в Ялте за сутки выпала 2-месячная норма осадков. Позднее там ввели режим ЧС. Часть местных жителей была эвакуирована, для них развернут пункт временного размещения (ПВР). Помимо жилых домов подтопленными оказались троллейбусный парк, крокодиляриум в Ялте, а также Ялтинсий историко-литературный музей. По словам Шевченко, в Алупкинской школе №1 им. Амет-Хана Султана вода несколько раз подходила к территории, однако имущество не пострадало.

Ранее в этот день сообщалось о строительстве в Алупке дамбы, благодаря которой мощный поток воды удалось отвести от западных ворот Воронцовского дворца.

Продолжается расчистка дренажных канав и отвод воды от жилых домов.