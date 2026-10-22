Москва22 октВести.В крымской Алупке из-за затопления перекрыто движение по Севастопольскому шоссе. Видео с места появилось в распоряжении информационной службы "Вести".
Бушующие потоки воды движутся по дороге и льются в жилые дворы. Река Хара-Баир вышла из берегов. На местах работают спасатели, дорожные и коммунальные службы, возводится дамба.
Двумя днями ранее похожая ситуация наблюдалась в Ялте. Причиной подтоплений стали обильные осадки, многократно превышающие месячную норму, и сход воды с гор.