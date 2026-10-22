Поток воды от Воронцовского дворца отвели с помощью дамбы В затопленной Алупке спасатели сооружают временные дамбы

Москва22 окт Вести.Мощный поток воды удалось отвести спасателям от западных ворот Воронцовского дворца в Алупке. Для этого пришлось соорудить временную дамбу на участке, где река Хара-Баир вышла из берегов, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сотрудники МЧС России, спасатели "Крым-Спас" совместно с администрацией продолжают укреплять береговые линии мешками с песком, расчищать русло реки Хара-Баир от камней и крупного мусора, а также прочищать ливневые канализации для ускорения водоотведения говорится в сообщении

С помощью мешков и барьеров на подтопленных территориях регулируют течение воды. После снижения ее уровня спасатели планируют приступить к активной откачке. Но перед этим жителям четырех частных домов Алупки предложено эвакуироваться на время проведения аварийно-восстановительных работ.

Кроме того, для обеспечения безопасности и работы техники сотрудники ГАИ перекрыли участок дороги на Севастопольском шоссе в районе Алупки.

Для ликвидации последствий стихии задействовано 300 человек и более 50 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Алупке строят дамбу, чтобы защитить жилые дома.