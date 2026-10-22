Москва22 октВести.Мощный поток воды удалось отвести спасателям от западных ворот Воронцовского дворца в Алупке. Для этого пришлось соорудить временную дамбу на участке, где река Хара-Баир вышла из берегов, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.
Сотрудники МЧС России, спасатели "Крым-Спас" совместно с администрацией продолжают укреплять береговые линии мешками с песком, расчищать русло реки Хара-Баир от камней и крупного мусора, а также прочищать ливневые канализации для ускорения водоотведенияговорится в сообщении
С помощью мешков и барьеров на подтопленных территориях регулируют течение воды. После снижения ее уровня спасатели планируют приступить к активной откачке. Но перед этим жителям четырех частных домов Алупки предложено эвакуироваться на время проведения аварийно-восстановительных работ.
Кроме того, для обеспечения безопасности и работы техники сотрудники ГАИ перекрыли участок дороги на Севастопольском шоссе в районе Алупки.
Для ликвидации последствий стихии задействовано 300 человек и более 50 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Алупке строят дамбу, чтобы защитить жилые дома.