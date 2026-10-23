ИС "Вести": Воронцовский дворец не пострадал во время затопления Алупки

В Воронцовском парке рассказали о его состоянии после затопления Алупки ИС "Вести": Воронцовский дворец не пострадал во время затопления Алупки

Москва23 окт Вести.Воронцовский дворец не пострадал во время затопления крымской Алупки, которое началось из-за обильных осадков и схода воды с гор. Об этом информационной службе "Вести" заявил заместитель директора ГАУК РК "Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник" Константин Касперович.

Дворец находится в относительно благополучном состоянии. У нас заменены основные линии инженерных коммуникаций, включая ливневку, проложены специальные траншеи, специальные водоотводящие лотки, поэтому нас эта проблема не затронула отметил Касперович

Однако в качестве превентивных мер, чтобы вода не зашла на территорию парка, там был уложен специальный отбойник из мешков с песком.

Накануне из-за бушующих потоков в городе было перекрыто движение по Севастопольскому шоссе.

В Ялте, где наблюдается аналогичная ситуация, в зоне затопления оказался историко-литературный музей.