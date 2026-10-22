Москва22 октВести.В Крыму вслед за Ялтой затопило улицы Алупки. Как сообщает корреспондент информационной службы "Вести", спасатели сооружают дамбу, чтобы отвести потоки и защитить жилые дома.
В городе перекрыто движение по Севастопольскому шоссе, из-за чего изменился маршрут №1. На месте работают дорожные и коммунальные службы, последствия непогоды ликвидируются.
Южный берег полуострова оказался подтоплен после сильных дождей и схода воды с гор. Непростая ситуация сложилась в поселке Кореиз, где часть местных жителей пришлось эвакуировать. Вода пришла в троллейбусный парк и крокодиляриум в Ялте. В Пионерском парке обрушилась часть подпорной стены.
В муниципалитете был введен режим ЧС, развернут оперативный штаб. Спустя некоторое время обстановку удалось стабилизировать.