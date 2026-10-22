Движение перекрыто, строится дамба: вслед за Ялтой в Крыму затопило улицы Алупки Потоки воды пришли на улицы крымской Алупки, спасатели сооружают дамбу

Москва22 окт Вести.В Крыму вслед за Ялтой затопило улицы Алупки. Как сообщает корреспондент информационной службы "Вести", спасатели сооружают дамбу, чтобы отвести потоки и защитить жилые дома.

В городе перекрыто движение по Севастопольскому шоссе, из-за чего изменился маршрут №1. На месте работают дорожные и коммунальные службы, последствия непогоды ликвидируются.

Южный берег полуострова оказался подтоплен после сильных дождей и схода воды с гор. Непростая ситуация сложилась в поселке Кореиз, где часть местных жителей пришлось эвакуировать. Вода пришла в троллейбусный парк и крокодиляриум в Ялте. В Пионерском парке обрушилась часть подпорной стены.

В муниципалитете был введен режим ЧС, развернут оперативный штаб. Спустя некоторое время обстановку удалось стабилизировать.