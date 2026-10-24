Под Ялтой подтоплены три многоквартирных дома

Спасатели отводят воду от жилых домов в Ялте Под Ялтой подтоплены три многоквартирных дома

Москва24 окт Вести.В Мисхоре под Ялтой оказались подтоплены три жилых дома, проводятся водоотводные работы. Также спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды на восьми участках в Ялте, Кореизе и Алупке, сообщает региональное МЧС.

На новом участке подтоплены 3 многоквартирных дома. Спасателями с помощью временных дамб удалось перенаправить русло реки от жилых домов говорится в сообщении

Всего возведено 37 временных дамб протяженностью 3 399 метров, расчищено 120 метров русел рек Гува и Кара-Баир, сооружены преграды с помощью форменно-бетонных блоков на 24 метров.

С помощью техники специалисты расчищают русла рек Узень-Чешме, Гува и Дерекрйка. В Алупке на пострадавшей от стихии улице Розы Люксембург ограничено движение грузового транспорта.