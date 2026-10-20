В "Крым-Спасе" рассказали, как эвакуировали пожилого жителя Кореиза через крышу

Спасатели через крышу эвакуировали из затопленного дома пожилого жителя Кореиза В "Крым-Спасе" рассказали, как эвакуировали пожилого жителя Кореиза через крышу

Москва20 окт Вести.В поселке Кореиз возле Ялты спасатели ночью эвакуировали пожилого мужчину, которому стало плохо. Об этом ИС "Вести" сообщил начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда службы "Крым-Спас" Юрий Павлов.

Из подтопленных районов люди были эвакуированы, но некоторые жители отказались покидать свои дома.

Около часа ночи поступил звонок: в семье, оставшейся в квартире, пожилому дедушке стало плохо, потребовалась эвакуация. Вывести его через улицу было невозможно - там оказалось затоплено, шел мощный поток воды. Пришлось на мягких носилках через соседние крыши и кровли доставлять пожилого человека в безопасное место прокомментировал Юрий Павлов

В результате пострадавшего благополучно передали бригаде скорой помощи.

В дневное время сотрудники службы спасения продолжали работы по расчистке дорог и ливневых стоков. На улицах устанавливали преграды и мешки с песком.

Ранее сообщалось, что 19 октября на поселок Кореиз в Крыму с гор обрушились потоки воды после ливней. В населенном пункте были зафиксированы подтопления, информировал региональный главк МЧС РФ.