Москва20 октВести.В поселке Кореиз возле Ялты спасатели ночью эвакуировали пожилого мужчину, которому стало плохо. Об этом ИС "Вести" сообщил начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда службы "Крым-Спас" Юрий Павлов.
Из подтопленных районов люди были эвакуированы, но некоторые жители отказались покидать свои дома.
Около часа ночи поступил звонок: в семье, оставшейся в квартире, пожилому дедушке стало плохо, потребовалась эвакуация. Вывести его через улицу было невозможно - там оказалось затоплено, шел мощный поток воды. Пришлось на мягких носилках через соседние крыши и кровли доставлять пожилого человека в безопасное местопрокомментировал Юрий Павлов
В результате пострадавшего благополучно передали бригаде скорой помощи.
В дневное время сотрудники службы спасения продолжали работы по расчистке дорог и ливневых стоков. На улицах устанавливали преграды и мешки с песком.
Ранее сообщалось, что 19 октября на поселок Кореиз в Крыму с гор обрушились потоки воды после ливней. В населенном пункте были зафиксированы подтопления, информировал региональный главк МЧС РФ.