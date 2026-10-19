Поток воды c гор обрушился на поселок Кореиз в Крыму

На поселок Кореиз в Крыму обрушились потоки воды с гор, есть подтопления Поток воды c гор обрушился на поселок Кореиз в Крыму

Москва19 окт Вести.Поток воды с гор обрушился на крымский поселок Кореиз. Как передает корреспондент информационной службы "Вести", чтобы спастись от стихии, местные жители устанавливают преграды и мешки с песком.

По данным местных властей, именно в этом населенном пункте наблюдается наиболее сложная ситуация.

Из-за интенсивного потока с гор на ул. Родниковая произошло подтопление подвала частного домовладения. МЧС совместно с администрацией укладывают мешки с песком для отведения русла заявила врио главы администрации Светлана Шевченко

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Задействованы около 140 сотрудников с применением 38 единиц техники. По последним данным, в ЕДДС поступило более тысячи сообщений.