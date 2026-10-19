Москва19 октВести.Поток воды с гор обрушился на крымский поселок Кореиз. Как передает корреспондент информационной службы "Вести", чтобы спастись от стихии, местные жители устанавливают преграды и мешки с песком.
По данным местных властей, именно в этом населенном пункте наблюдается наиболее сложная ситуация.
Из-за интенсивного потока с гор на ул. Родниковая произошло подтопление подвала частного домовладения. МЧС совместно с администрацией укладывают мешки с песком для отведения руслазаявила врио главы администрации Светлана Шевченко
Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Задействованы около 140 сотрудников с применением 38 единиц техники. По последним данным, в ЕДДС поступило более тысячи сообщений.