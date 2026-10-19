В Крыму спасли 11-летнюю девочку и еще четырех человек в подтопленном поселке

Спасатели с помощью веревочной переправы эвакуировали ребенка в Крыму В Крыму спасли 11-летнюю девочку и еще четырех человек в подтопленном поселке

Москва19 окт Вести.В Крыму в подтопленном из-за непогоды поселке Кореиз спасли пять человек, в том числе 11-летнюю девочку, сообщает ГКУ РК "КРЫМ-СПАС".

Чтобы эвакуировать ребенка через бурный поток, спасатели организовали веревочную переправу. В итоге девочку из опасной зоны вывели, а вместе с ней еще четырех человек.

Среди эвакуированных ребенок, девочка возрастом около 10-11 лет. Ей оказана помощь спасателями при помощи веревочной переправы говорится в сообщении

Два человека отправились в пункт временного размещения в гостинице "Авангард".

Работу спасателей осложняют погодные условия: в регионе продолжается дождь и сильный ветер до 21 м/с.