Четыре туристки заблудились на перевале в Крыму Спасатели помогли четырем заблудившимся туристкам в Крыму

Москва22 ноя Вести.В Крыму спасатели помогли четырем туристкам, который сбились с тропы в районе горы Северная Демерджи из-за плохой погоды, медпомощь им не потребовалась. Об этом сообщили в МЧС по республике.

Инцидент произошел днем 22 ноября.

В районе г. Северная Демерджи из-за сложных погодных условий в виде дождя, града, низкой облачности и обледенения, 4 женщины сбились с тропы... Спустя более 2-х часов туристки были обнаружены в районе горы Сарпа-Кая. В медпомощи никто не нуждался сказано в сообщении

Спасатели с пострадавшими спустились к служебному автомобилю и доставили их к остановке общественного транспорта.