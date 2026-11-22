Москва22 нояВести.В Крыму спасатели помогли четырем туристкам, который сбились с тропы в районе горы Северная Демерджи из-за плохой погоды, медпомощь им не потребовалась. Об этом сообщили в МЧС по республике.
Инцидент произошел днем 22 ноября.
В районе г. Северная Демерджи из-за сложных погодных условий в виде дождя, града, низкой облачности и обледенения, 4 женщины сбились с тропы... Спустя более 2-х часов туристки были обнаружены в районе горы Сарпа-Кая. В медпомощи никто не нуждалсясказано в сообщении
Спасатели с пострадавшими спустились к служебному автомобилю и доставили их к остановке общественного транспорта.