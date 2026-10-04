Спасатели помогли пожилой туристке вернуться с маршрута в Крыму Спасатели вывели пожилую туристку из пещерного города Мангуп-Кале в Крыму

Москва4 окт Вести.Крымские спасатели помогли туристке 70 лет вернуться в населенный пункт с маршрута, с которого она сбилась, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым в мессенджере МАХ.

Сегодня (4 октября – ред.) в 19.15 поступила информация о том, что в районе пещерного города Мангуп-Кале женщина 70 лет отбилась от группы и сбилась с пути. Самостоятельно найти дорогу обратно не может из-за наступления темного времени суток написали в пресс-службе

На место происшествия выехали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и республиканского управления МЧС России.

Туристку оперативно обнаружили и доставили в село Ходжа Сала, рассказав ей о правилах безопасности в горно-лесной зоне.